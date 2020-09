Sadio, 17 sept (APS) – Le poste de santé de la commune de Sadio, dans la région de Diourbel, a reçu un don de matériel médical d’une valeur globale de 15 millions de FCFA, a appris l’APS.

Ce don composé de 15 tensiomètres, 17 kits soins et pansement, 15 chaises, 2 boites kit dentiste, 2 lits d’accouchement, 20 lits d’hospitalisation, 3 ordinateurs bureau, 3 balances pèse bébé, 3 baignoires, 9 uniformes, 41 blouses blanches et 140 uniformes vert, est le fruit d’un partenariat entre l’Association ’’And Défar Sadio’’ et l’association italienne ’’Mani Amiche Onlus’’.

Lors de la cérémonie de remise du don, mercredi, en présence du Sous-Préfet de Taif, le président de l’Association ’’And Défar Sadio’’, Ndiaga Diaw a salué ’’un geste de haute portée’’, visant à ’’assister davantage les populations en matière de santé’’.



’’Ce don de matériel permet ainsi d’assurer la régularité des soins des populations les plus démunies’’, a-t-il dit.

Sidy Ndiaye, maire de la commune de Sadio, et l’infirmier-chef de poste, ont magnifié l’ensemble des réalisations de l’Association ’’And Défar Sadio’’.

’’Notre objectif est d’œuvrer pour améliorer le mieux-être des populations en érigeant le poste de santé en centre de la commune de Sadio, forte de 23.000 âmes’’, a déclaré le maire.

