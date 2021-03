Matam, 2 mars (APS) - Au total, 362 cas positifs de Covid-19 et 51 décés ont été enregistrés dans la région de Matam (nord) depuis l’apparition de la maladie le 31 mai 2020, a-t-on appris de la Région médicale mardi.



Le médecin-chef, Assane Ndiaye a précisé, dans un entretien avec l’APS, que le premier cas de décès lié à la covid-19 a été déclaré le 27 juillet 2020.



Les 362 cas positifs de Covid-19 sont répartis comme suit : Matam (281), Kanel (40), Thilogne (32) et Ranérou Ferlo (9).



A ce jour la région totalise 362 cas positifs de coronavirus, 288 guéris dont 122 sont encore suivis au CTE. Au total, 51 autres ont perdu la vie à cause de cette maladie dont 16 hors CTE.



La région de Matam a réceptionné 4306 doses de vaccin anti-covid-19 et 509 personnes âgées de plus de 60 ans, 38 personnes de moins de 60 ans vivant avec une comorbidité et 412 agents de santé, ont été vaccinés depuis le démarrage le lancement de la campagne de vaccination.