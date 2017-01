Mbour, 19 jan (APS) – Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Awa Marie Coll Seck, lance, vendredi, à Saly-Joseph (Mbour, ouest), une campagne de distribution de 70.500 moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA) aux élèves des classes de CI et CP de plus de 250 écoles, annonce un communiqué reçu jeudi à l’APS.



Cette initiative entre dans le cadre du programme ‘’Football combating malaria (FCM)’’, en partenariat avec ‘’Aspire academy’’ et ‘’Speak Up Africa’’, le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) et la Division du contrôle médical scolaire (DCMS) du ministère de l’Education nationale, précise la même source.



A l’effigie de l’international argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, les MILDA sont destinées à des écoles élémentaires.



Le quintuple ballon d’or, Lionel Messi, avait lancé au Sénégal le programme ‘’Football combating malaria’’, qui vise à renforcer la sensibilisation des communautés et à accroître le recours aux moyens essentiels de prévention et de traitement du paludisme.







Le Sénégal a mis à l’échelle les interventions à efficacité prouvée, pour avoir ‘’un impact négatif et durable sur la morbidité et la mortalité palustres’’, conformément à la vision du Plan mondial de lutte contre le paludisme et aux directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’objectif est d’atteindre une régression significative de plus de 50% entre 2009 et 2015, avec une prévalence qui est passée de 3% à 2,1%.







Selon le communiqué, ‘’des défis demeurent encore, notamment l’accès universel aux interventions majeures, le diagnostic par les tests de diagnostic rapide (TDR), le traitement par les combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA) et les MILDA jusqu’au niveau communautaire’’.







Le Plan stratégique de lutte contre le paludisme pour la période 2016-2020 du PNLP entre dans ce cadre et s’inscrit résolument vers l’accélération du contrôle du paludisme en vue de sa pré-élimination. Il a comme vision :‘’Un Sénégal émergent sans paludisme pour un développement durable’’.







C’est dans ce contexte que le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), à travers football combating malaria, va procéder au lancement officiel de la distribution des MILDA Messi, en partenariat avec la Division du contrôle médical scolaire (DCMS) du ministère de l’Education nationale.