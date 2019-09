Mbour, 4 sept (APS) - L’inspection départementale de l’éducation et de la formation (IEF 1) de Mbour 1 s’apprête à mettre en œuvre son projet "L’école au chevet de la santé", a appris l’APS.

Il est prévu dans le cadre de ce projet, "une campagne périodique de collecte de sang", un panel sur le sang et une randonnée pédestre pour remettre symboliquement les poches de sang aux autorités sanitaires.

"Du fait de son caractère d’activité phare, cette campagne fera l’objet d’une mobilisation de toute la famille enseignante y compris les séniors de l’éducation", explique un document dont l’APS a obtenu une copie.

Selon ce document, l’année scolaire 2018-2019 a été marquée, entre autres, par d’"innombrables" cas de décès, suite à une pénurie de sang au niveau des banques.

"Durant le seul mois de juin, trois de nos collègues enseignantes ont perdu la vie en donnant la vie. A cela s’ajoute l’appréciation peu reluisante des usagers du caractère des structures de santé publique, aussi bien à l’accueil qu’aux services offerts", a indiqué l’inspecteur Mamadou Lamine Sakho.

Aussi le bureau en charge de la nutrition et de la santé scolaire de l’IEF 1, qui jusqu’ici s’est toujours contenté de mettre en œuvre des programmes de la division du contrôle médicale scolaire ou du ministère de la Santé et de l’Action sociale, compte-t-il engager plusieurs actions.

"La communication, le consensus et l’objectivité éclaireront nos actions. Le centre de santé de Téfesse (chef-lieu du district sanitaire de Mbour) et l’établissement public de santé numéro 1 (EPS 1) de Grand-Mbour sont les principales cibles", a-t-il précisé.

Il a annoncé une campagne d’éducation nutritionnelle avec comme porte d’entrée l’école, en vue de réconcilier l’homme avec son milieu naturel par la revalorisation des offres de l’environnement.

"Nous fondons notre conviction sur le fait que nous sommes malades de ce que nous avons absorbé ou avons omis de manger. Une étude approfondie de spécialistes du secteur de la nutrition est un préalable et sera articulée autour des programmes et techniques pédagogiques pour faire de l’enfant un vecteur d’information et de sensibilisation pour une alimentation équilibrée et saine", a-t-il annoncé.

L’IEF est d’avis que l’originalité de l’initiative et la viabilité de la question exigent "une approche inclusive et participative" pour qui se soucie d’une solution durable.