Nioro, 7 janv (APS) - Habibou Faye, un responsable de Plan International, a plaidé pour que la santé communautaire soit une réalité dans le département de Nioro, estimant qu’elle permet d’éviter la maladie grâce aux activités de sensibilisation auprès des populations.

‘’C’est bien d’acheter des ordonnances mais sensibiliser la population pour qu’il n’y ait plus de maladie c’est mieux et cela est possible’’, a déclaré M. Faye, ce mercredi, en marge de la clôture du projet SHOW (Strengthening Health Outcomes for Women, en anglais), un projet de renforcement des résultats pour la santé de la femme.

Ce projet d’une durée de trois ans a été développé en faveur de neuf départements, dont Nioro où les résultats ont été jugés ‘’satisfaisants’’.

Le projet a été prolongé dans ce département, selon le responsable de Plan International, se félicitant du recul des mariages et grossesses précoces dans les écoles ainsi que de la mortalité infanto-juvénile.

‘’Nioro a été le meilleur district et les objectifs ont été largement atteints avec bravoure’’, a dit M. Faye à l’endroit des maires présents à cette manifestation.

Cette activité a permis de décerner des diplômes de remerciement aux acteurs communautaires, aux Organisations communautaires de base qui ont ‘’très bien assimilé les innovations prônées par ce projet’’, avec la mise en place des écoles des maris, des clubs EVF et des clubs des pères.