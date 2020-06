Fatick, 3 juin (APS) - Un enseignant âgé de 43 ans est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à son arrivée au centre de santé de Foundiougne, a appris l’APS de source médicale.



‘’Il s’est rendu nuitamment au centre de santé de Foundiougne en provenance de la commune de Mbam, une commune située à quelques kilomètres de celle de Foundiougne’’, renseigne-t-elle.



Le jeune enseignant serait originaire de la commune de Diouroup, située dans le département de Fatick, selon la même source.



‘’Des prélèvements ont été effectués sur lui et envoyés au

laboratoire mobile de l’Institut Pasteur de Dakar déployé à Touba et les investigations pour identifier son itinéraire sont en cours par le médecin-chef de district de Foundiougne et son équipe’’, a-t-elle ajouté.



‘’Par ailleurs, indique la même source, deux cas suspects ont été

signalés dans la commune de Dioffior, chez un enseignant de retour de Dakar, et à l’hôpital régional de Fatick chez une jeune dame qui n’aurait pas voyagé récemment’’.



Des prélèvements ont été effectués également chez ces cas

suspects pour voir leur Etat de santé par rapport au Covid-19, a-t-elle précisé.