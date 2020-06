Nioro, 3 juin (APS) - Cent vingt ménages ont reçu mercredi l’aide alimentaire d’urgence dégagée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, a constaté l’APS.



Cette distribution intervient aprés de celle de Wack Ngouna présidée par le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale, Mansour Faye.



Chaque bénéficiaire a reçu un Kit alimentaire composé de deux (2) sacs de riz, dix (10) litres d’huile dix (10) kilogrammes de pattes alimentaires, dix (10) kilogrammes de sucre et un paquet de dix huit (18) savons.



Le premier adjoint au maire El Hadji Wack Ly a salué ’’le bon travail abattu par le préfet qui a permis d’éviter les bousculade, de respecter les mesures barrières et d’aller vite dans l’opération de distribution’’.



’’On nous a suggéré de prendre vingt (20) bénéficiaires par quartier et ça fera cent vingt (120) par jour pour les six quartiers de Nioro et nous ferons de notre mieux’’, a déclaré M. Ly qui a également remercié les délégués de quartier pour leur implication dans tout le processus.



La député Dieh Mandiaye Ba a quant à elle noté que ’’le retard enregistré dans la distribution de cette aide alimentaire est à chercher dans les problèmes de logistique’’.



Selon elle, ’’le Préfet n’a pas voulu commencer à donner un produit sans que le kit ne soit complet’’. ’’Si aujourd’hui, on démarre la distribution, cela veut dire que toutes les communes seront bientôt servies et l’aide alimentaire tant attendue est devenue une réalité dans le département de Nioro’’, ajoute-t-il.



​AMD/OID