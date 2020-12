Dakar, 22 déc (APS) – Le ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, Oumar Guèye, a salué, mardi, le ’’bel exemple de patriotisme’’ dont ont fait montre les femmes élues dans la gestion de la pandémie de la Covid-19.



’’Cette gestion remarquable de la pandémie a mis en exergue le leadership des exécutifs locaux, mais également celui des femmes élues, qui ont joué leur partition à tous les niveaux (central et local).



C’est le lieu de leur rendre un vibrant hommage pour ce sacrifice consenti en direction des communautés, un bel exemple de patriotisme’’, a-t-il déclaré.



M. Guèye s’exprimait à l’ouverture des travaux de l’atelier de partage sur le rôle des femmes élues et des organisations de femmes dans la riposte à la Covid19, en présence de représentants du Haut Conseil des Collectivités territoriales, du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



L’atelier a aussi enregistré la participation d’officiels, des représentants de l’Union des Associations d’élus locaux, de l’Association des maires du Sénégal, du Réseau des Femmes élues, ainsi que des partenaires au développement et des points focaux genre du ministère des Collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires.



Selon Oumar Guèye, les femmes élues et certaines organisations de femmes ont eu un engagement ‘’fort’’ dans des situations spécifiques d’urgence sanitaire.



’’Elles se sont engagées au sein des comités d’alerte, de sécurité et de suivi du respect des mesures d’hygiène. Elles ont mené des actions de solidarité, de sensibilisation de masse et de proximité avec la mobilisation des volontaires.



Ces actions exemplaires ont complété et complètent encore les stratégies multisectorielles de riposte ainsi que l’appui des partenaires au développement’’, a-t-il expliqué.



Le porte-parole du gouvernement a rappelé que le président de la République avait, dans cette riposte, pris un certain nombre de mesures dont la mise en place du programme de résilience économique et sociale (PRES) de 1 000 milliards FCFA pour atténuer l’impact de la crise sur les communautés.



’’Au demeurant, les ressources des Collectivités territoriales ont été renforcées et mobilisées à temps, pour leur permettre de faire face à la riposte, à travers une approche communautaire mobilisant l’ensemble des acteurs territoriaux’’, a souligné M. Guèye.



Il a magnifié ’’l’implication totale’’ de toutes les élues, à tous les niveaux, ’’rendue possible’’, selon lui, par les mesures fortes prises par le chef de l’Etat.