Dakar, 28 avr (APS) – Le Sénégal est encore sur le chemin de la pré-élimination du paludisme, un stade que le pays pourrait atteindre d’ici à trois ou quatre ans au regard de la baisse continue des nouvelles infections, a soutenu le professeur Daouda Ndiaye, chef de service du département de parasitologie de la faculté de médecine, de la pharmacie et d’odontologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



‘’Le Sénégal est sur le chemin de la pré-élimination du paludisme, car il n’enregistre que 400 mille cas par an à l’échelle nationale, mais nous espérons que dans 3 ou 4 ans, cet objectif sera atteint sur l’ensemble de son territoire, en vue de travailler l’élimination d’ici à 8 ans’’, a-t-il déclaré lors d’un entretien.



Dans la partie nord du pays par exemple, on parle de 50 cas annuellement, voilà pourquoi au niveau du pays, on parle de pré-élimination si toutes les zones du pays affichaient des chiffres identiques.



Le stade de l’élimination de la maladie est atteint lorsqu’un pays n’enregistre pas de nouveaux cas pendant trois ans, a rappelé le professeur Ndiaye, à l’origine, en 2016, de la découverte du test du paludisme ‘’Illumigène-Malaria’’, jugé ‘’révolutionnaire’’.





