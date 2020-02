Louga, 22 fév (APS) - L’Association des dépositaires de médicaments du Sénégal a plaidé, samedi à Louga, pour une revalorisation de son statut pour une meilleure implication dans le système de distribution de médicaments.



’’Nous souhaitons être plus impliqués dans ce système. Et, c’est cela qui nous a plus poussés à créer en 2018 cette association à Kaolack’’,a déclaré la présidente, Abibatou Fall Diouf, lors de la première Assemblée générale de l’Association.

’’Nous n‘avons pas de statut dans la fonction publique et rares sont les dépositaires sur les 77 qui ont une prise en charge. Beaucoup d’entre eux ont un salaire dérisoire’’, a-t-elle déploré.

Elle a annoncé la mise en place d’une feuille de route pour ’’trouver les voies et moyens à mettre en œuvre pour réussir notre objectif’’, invitant par la même occasion les autorités du pays à revoir le statut

de l’association.



Les dépositaires de médicaments, des acteurs essentiels du système sanitaire, distribuent et approvisionnent les établissements de santé en médicaments sur l’ensemble du territoire.