Dakar, 2 fev (APS) - Le président de l’Université du troisième âge du Sénégal (UNITRAS), Sidy Alioune Camara, a plaidé, jeudi pour une politique du vieillissement en bonne santé.



"La vieillesse est un état d’esprit et non une fatalité. C’est Dieu qui guide notre vie, mais Dieu nous a donné la latitude de gérer notre vie. A partir de 60 ans aujourd’hui, nous avons une possibilité de vie de 30 ans et continuer à être utile à la société par rapport à son profil’’, a dit M. Camara.



Il s’exprimait lors d’un panel organisé par l’UNITRAS sur le thème "les affectations des personnes âgées". La rencontre a abordé les questions de ménopause, les fractures du fémur proximal du sujet âgé et les affections urologiques liés à l’âge.







Le panel était animé par le professeur d’urologie, Serigne Magueye Guéye, le professeur de traumatologie, Mouhamadou Habib Sy, etc.



Sidy Alioune Camara a rappelé que "pour s’épanouir et mener à bien ses activités, faudrait-il qu’on soit en bonne santé" et d’ajouter que "la préoccupation fondamentale des personnes du troisième âge, c’est en premier lieu, la santé".







A ce propos, il a invité l’Etat à "redoubler d’efforts" dans sa politique de prise en charge des personnes âgées.



M. Camara a salué l’initiative du Plan Sésame, qui, selon lui est "une excellente idée, une forme de solidarité nationale en direction des personnes âgées, une différenciation positive".



"Il y a encore beaucoup de scrupules, et fatalisme chez les personnes âgées", regrette-t-il, relevant le caractère intime de certaines maladies telles que la prostate, la ménopause.



Les personnes qui en souffrent ne vont pas souvent à l’hôpital, note t-il, avant de noter que "selon la tradition sénégalaise, il est normal quand une personne âgée tombe malade’’.