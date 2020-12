Thiès, 8 déc (APS) - La Couverture maladie universelle (CMU) doit faire l’objet d’une loi, afin d’en assurer une pérennité transcendant les mandats présidentiels, a plaid2, mardi à Thiès, Amadou Kanouté, directeur exécutif de Cicodev Afrique.



‘’La CMU, si on veut la pérenniser, il faut qu’elle (...) aille au-delà des mandats présidentiels’’, a dit M. Kanouté, en marge d’une séance de sensibilisation sur les mécanismes endogènes de financement de la santé.



La CMU, telle qu’elle est aujourd’hui, c’est la vision d’une personne, (…) Macky Sall, qui a fait sa campagne autour de cela, et qui, quand Dieu a fait qu’il a été élu, l’a mise en place’’, a-t-il dit.



Pour lui, le défi consiste à faire en sorte qu’elle devienne ‘’la CMU de tous les citoyens sénégalais’’.



Il ajouté : ‘’il n’y a qu’une seule chose qui peut permettre à une politique pub d’être l’affaire de tout le monde : c’est une loi à l’Assemblée nationale’’.



Le processus d’élaboration d’un tel texte juridique avait abouti à un premier ‘’draft de loi’’.



Par la suite, le Chef de l’Etat avait demandé que soit reprise cette loi, qui était ‘’presque prête à être présentée à l’Assemblée nationale’’.



Le président Sall voulait qu’elle soit élargie à la protection sociale, un des leviers du Plan Sénégal émergent (PSE), afin d’éviter de devoir voter des lois séparées pour la CMU et les autres volets de la protection sociale, a-t-il expliqué.



‘’Nous continuons à faire le plaidoyer pour qu’il y ait une loi générale d’orientation sociale, qui puisse inclure la CMU pour la pérenniser’’, a précisé le responsable de la CICODEV.



‘’Autrement, il est tout à fait possible, puisque nous sommes en démocratie, qu’un autre chef d’Etat soit élu et qu’il dise : ‘la CMU, ce n’est pas ma priorité’’, a argumenté M. Kanouté.



Il a évoqué, à titre d’exemples, pour appuyer son plaidoyer, le cas du président américain Donald Trump qui a essayé d’enlever l’Obamacare, une initiative de Barack Obama permettant une généramaisation de la couverture maladie.



Kanouté a également cité le cas du Brésilien Joao Bolsanaro qui a aussi tenté de supprimer toutes les lois d’avancée sociales que son prédécesseur Lula avait mises en place.



‘’Aujourd’hui, le temps est mûr, puisque tout le monde reconnaît que la protection sociale est un pilier fondamental de développement, a-t-il souligné, c’est un investissement, ce n’est plus considéré comme de l’argent perdu’’.



‘’Le moment est venu pour pérenniser la CMU, la protection sociale, les bourses de sécurité sociale, c’est cette loi que nous voulons’’, a-t-il insisté.