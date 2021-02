Dakar, 26 fév (APS) - Le ministère de la Santé et de l’Action sociale déclare que 11.749 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19, au Sénégal, entre mardi et jeudi.



Selon El Hadj Mamadou Ndiaye, porte-parole du ministère et directeur de la prévention, 7.662 personnes ont été vaccinées durant la journée de jeudi, ce qui représente 65,21 % de l’effectif global des personnes qui se sont fait vacciner.

Le Sénégal a entamé mardi sa campagne de vaccination contre le Covid-19, après la réception, par le président de la République, de 200.000 doses de vaccin fournies par la société chinoise Sinopharm.

La première phase de la vaccination concerne les professionnels de la santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et celles vivant avec des maladies chroniques, dont le diabète et l’hypertension, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Selon Macky Sall, le Sénégal va recevoir 6.798.000 doses de vaccin, dans les jours ou semaines à venir.