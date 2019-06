Popenguine (Mbour), 7 juin (APS) – Le Service national d’hygiène (SNH) est à pied-œuvre pour permettre aux pèlerins et autres personnes de passer ’’un pèlerinage sans risque’’, a déclaré vendredi, Oumar Diao, chef des opérations de la couverture sanitaire du pèlerinage marial de Popenguine.



Un dispositif efficace et performant a été déjà mis en place afin de relever le défi de la couverture sanitaire de l’évènement prévu ce week-end dans cette commune du département de Mbour, a assuré l’adjudant Diao, commandant de la brigade d’hygiène de Mbour.



Au total, une cinquantaines d’éléments permanents et de personnels d’appui ont été déployés, a-t-il rappelé au cours d’un entretien avec des journalistes en marge d’une visite du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, à Popenguine.



‘’Nous nous sommes déployés à la fin du mois de mai et les opérations ont démarré par la lutte anti-vectorielle. Ainsi, 366 lieux dont 354 concessions, dix lieux de culte et deux services recevant du monde ont déjà été traités’’, a assuré l’adjudant Diao.



Le chef des opérations de la couverture sanitaire du pèlerinage marial de Popenguine a également cité l’organisation d’actions d’envergure dès jeudi sur l’ensemble de la commune et ses environs.



Ces actions ont permis, selon le commandant Diao, de saisir 488 kilogrammes de marchandise d’une valeur de 350 750 francs Cfa, alors que des actions de sensibilisation sont parallèlement menées par les agents déployés sur le terrain.



