Dakar, 20 avr (APS) - Le professeur titulaire des universités Abdou Niang a été élu président de la commission dialyse de la Société internationale de néphrologie (ISN, sigle en anglais) pour un mandat de deux ans, annonce un communiqué reçu de l’entourage du médecin sénégalais.

Son élection à la tête de cette instance a eu lieu lors d’une assemblée générale de l’ISN, qui s’est déroulée via Internet, lundi, selon la même source.

Le choix porté sur M. Niang ‘’honore la néphrologie sénégalaise et africaine’’, le nouveau président de la structure étant ‘’le premier ressortissant d’un pays à revenu faible et intermédiaire’’ à exercer ces fonctions.

Médecin-colonel, chevalier de l’Ordre national du lion, il est chef du service de néphrologie de l’hôpital national universitaire Dalal Jamm de Guédiawaye, dans la région de Dakar (ouest). Il dirige la chaire de néphrologie de la faculté de médecine de l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar.

Le communiqué affirme que ‘’son élection est aussi une récompense des importants efforts du gouvernement sénégalais, qui offre la gratuité de la dialyse péritonéale et de l’hémodialyse dans le secteur public et subventionne le secteur privé par une convention de partenariat permettant de faire passer le nombre de malades dialysés de 50 à 1.000, et le nombre de centres de dialyse de 2 à 23 en une décennie’’.

Le nouveau président de la commission dialyse de l’ISN ‘’est porteur d’une vision qui s’inscrit dans les orientations fondamentales et les engagements mondiaux de la communauté internationale’’.

L’initiative visant à prévenir tous les décès causés par des lésions rénales aiguës dans le monde, d’ici à 2025 fait partie de ces engagements, selon le communiqué.

Pour atteindre cet objectif, ‘’les populations des pays à revenu faible et intermédiaire pourront avoir un accès élargi à une dialyse de qualité et à un coût supportable’’.