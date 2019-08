Dakar, 14 août (APS) - Quelque 3000 patients vont bénéficier de soins gratuits à bord du navire hôpital, Africa Mercy, a indiqué, mercredi le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.

’’L’espoir est permis pour des milliers de Sénégalais qui vont bénéficier de soins chirurgicaux gratuits durant le séjour du bateau hôpital de dix mois, à compter de ce jour jusqu’au mois de juin 2020’’, a déclaré le ministre lors de la cérémonie officielle d’accueil des activités de Mercy Ships au mole 1 du Port Autonome de Dakar, en présence de la Première Dame, Marième Faye Sall marraine de cette opération humanitaire.

Au nom de la Première Dame, le professeur Penda Mbow a salué "la venue de ce navire qui va soulager les populations vulnérables".

L’Africa Mercy est le plus grand navire hôpital civil avec une superficie de 1200 m2, cinq blocs opératoires, une salle de réveil, une salle d’hospitalisation de 80 lits, un service de radiographie et un laboratoire.

A bord, une équipe de 311 bénévoles offre gratuitement des interventions chirurgicales dont l’enlèvement de la cataracte, les implants de lentilles, l’ablation des tumeurs, les fentes labiales et reconstruction du palais, la chirurgie orthopédique, plastique, générale de la fistule obstétricale.

Selon le ministre de la Santé, l’arrivée du bateau "Africa Mercy" a nécessité l’implication de nombreux départements ministériels puisque les activités qui y sont développées concernent divers secteurs tels que la santé, l’économie maritime, la sécurité, le transport, l’environnement, l’hydraulique, les télécommunications etc.".

Déjà, a-t-il noté, ’’sur le terrain, dans les régions médicales et dans les districts sanitaires, les équipes du ministère de la Santé sont mobilisées depuis de nombreuses semaines pour procéder à la présélection et à la sélection des patients, en rapport avec l’équipe Mercy Ships".

’’Nous sommes ici ce jour, 14 août dans le port de Dakar et dans cette capitale du Sénégal afin de célébrer la coopération, le partenariat entre le gouvernement, le peuple, les professionnels de la santé et notre organisation pour soigner et donner espoir à des Sénégalais qui vont avoir accès à des soins chirurgicaux gratuits qui vont transformer leurs vies’’, a souligné le directeur général de Mercy Ships, Donovan Palmer.

"Tous nos volontaires sont passionnés par le travail que nous allons réaliser dans les prochains 10 mois. Nous sommes là pour se joindre aux efforts que fournissent les chirurgiens, médecins anesthésistes, infirmiers et tous les professionnels de la santé", a-t-il ajouté.

La représentante-résidente de l’Organisation mondiale de la santé au Sénégal, Docteur Lucile Imboua a souligné que "l’arrivée de ce bateau constitue une manifestation de générosité à l’endroit des populations car elles vont recevoir des soins de chirurgie de pointe".

"Des agents de santé seront aussi formés à bord", a-t-elle aussi relevé.

Après l’invitation du président de la République pour mener au Sénégal des activités de soins chirurgicaux gratuits au profit des populations, dès septembre 2017, le gouvernement sénégalais a signé un accord de partenariat avec l’ONG Mercy Ships avec la mise en place d’un comité de pilotage pour préparer l’arrivée du bateau hôpital.