Dakar, 31 jan (APS) - Le Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES) a lancé, mardi à Dakar, une recherche sur les coûts économiques de la consommation du tabac au Sénégal, a appris l’APS.





Un tel exercice permettra de déterminer particulièrement les dépenses de prise en charge par l’Etat et par les ménages des maladies dues au tabagisme, a estimé le directeur exécutif du CRES, le professeur Abdoulaye Diagne.

Les résultats attendus permettront d’avoir des indicateurs précis sur le niveau de taxation requise pour couvrir au moins une partie de ces coûts, mais aussi d’avoir de nouvelles preuves des méfaits du tabagisme en montrant les coûts qu’il fait supporter à la société au-delà des victimes et de leurs familles, a-t-il relevé.

Selon le directeur exécutif du Consortium, "un des moyens les plus efficaces pour réduire la consommation de tabac, c’est l’augmentation du prix des produits du tabac qui passera par une taxation forte et régulière".

Mais pour fixer les niveaux optimaux de cette fiscalité, a expliqué Pr Diagne, "il est nécessaire de connaître les coûts liés à la prise en charge des maladies dues au tabagisme".

Raison pour laquelle le CRES a initié cette recherche pour évaluer les dépenses faites par les malades, par les hôpitaux mais aussi les coûts pour la société de ces maladies liées au tabac.

L’idée c’est également de "mettre en relation les coûts de prise en charge de ces maladies liées au tabagisme par l’Etat avec les recettes qu’il tire de la commercialisation du produit par l’industrie du tabac et des emplois générés".

Il s’agit de montrer qu’il y a "une perte sèche pour l’Etat qui dépense plus qu’il ne reçoit de l’Industrie du tabac du fait des méfaits sur la santé des populations".

"L’Etat ne gagne rien dans l’expansion de l’industrie du tabac", selon Pr Diagne.



L’enquête va porter sur 15 structures de santé publique à Dakar et dans tous les Centres hospitaliers régionaux du pays durant trois mois. Cet échantillon "assez représentatif permettra de faire une extension à l’échelle nationale puisque ce sont ces hôpitaux qui accueillent les malades".

Le Directeur de la Communication du Bureau de l’Organisation mondiale de la Santé à Dakar, Khalifa Mbengue a, lui, rappelé que "la lutte antitabac est une priorité mondiale de santé publique".

"Le tabagisme est responsable de 5 millions de décès par an dont deux millions en Afrique. L’OMS prédit un pic à 10 millions en 2020 dont 70% pour les pays en développement si rien n’est fait", a-t-il dit.

La convention Cadre pour la Lutte anti-tabac (CCLAT) qui constitue le mécanisme de la riposte mondiale comporte des mesures pour réduire l’offre et la demande de tabac et protéger les générations présentes et futures de ses méfaits socio-sanitaires, économiques et environnementales.