Dakar, 4 août (APS) - L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) remettra vendredi au ministère de la Santé et de l’Action sociale des équipements de protection d’une valeur de 46, 6 millions de francs CFA, annonce un communiqué parvenu à l’APS.

La cérémonie de remise de ce don composé de masques (chirurgicaux et FFP2), de gants d’examen, de lunettes de protection, de surblouses, de thermoflashs et de bien d’autres articles, est prévue à 10 h, dans les locaux du MSAS.



Elle se tiendra en présence de l’ambassadeur du Japon au Sénégal, Tatsuo Arai, et du ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.

"Cette dotation en équipements montre toute l’importance que le Japon accorde au secteur de la santé qui constitue un des secteurs prioritaires de la coopération au Sénégal", souligne le communiqué.

Dans le cadre de son appui à la lutte contre la pandémie de Covid-19 au Sénégal, la JICA "soutient le Plan de riposte du ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS)’’.



Ce soutien est mené à travers le Projet de renforcement du système de santé phase 2 (PARSS2) et l’affectation d’une experte japonaise au MSAS en tant que conseillère technique de la coopération japonaise.