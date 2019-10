Dakar, 25 oct (APS) - Le Secrétaire général adjoint du gouvernement, Alioune Badara Diop, a salué vendredi la démarche qualité entreprise par le Conseil national de lutte contre le Sida (CNLS) et sanctionnée récemment par la certification ISO.



L’obtention de cette certification ’’crée des opportunités et motivations pour faire bouger les choses’’, a dit Alioune Badara Diop.



Il présidait la cérémonie de présentation de la démarche Qualité initiée depuis quelques années par le CNLS et qui a abouti à la certification ISO 9001 Version 2015 le 25 février 2019.



Diop a, à ce propos, félicité le personnel du Secrétariat exécutif du CNLS pour cette ’’consécration’’ qui, selon lui, ’’est le résultat de plusieurs années d’efforts et d’engagement’’.

Le SG adjoint du gouvernement a invité toutes les structures gouvernementales à ’’s’inspirer de l’exemple du CNLS qui a compris et est en train de traduire en acte concret la gestion axée sur les résultats, qui est aussi une vision du chef de l’Etat’’.

Pour sa part, la Scrétaire exécutive du CNLS, le docteur Safiatou Thiam, a relevé que cette certification ’’n’est qu’une étape dans l’amélioration permanente du travail dévolu au CNLS’’ et qui l’aide à ’’progresser’’.

La qualité ’’n’est pas qu’un simple et temporaire ajustement’’, rapelle docteur Thiam, soulignant qu’elle ’’est surtout un processus d’amélioration continu, un état d’esprit, mais aussi un fil conducteur du travail quotidien’’ de ses collaborateurs.

’’Dès demain, il nous faudra encore adapter nos stratégies, parfaire nos planifications, renforcer notre cohésion, augmenter nos performances, pour assurer notre mission avec un maximum de rationalité et d’efficacité’’, a-t-elle dit, invitant ses collègues à se ’’réjouir et fêter ces moments’’.

La démarche qualité a pour but d’améliorer les procédures du CNLS, de parfaire sa documentation, de renforcer sa communication, et d’augmenter ses performances et assurer sa mission ’’avec beaucoup plus d’efficacité et d’efficience’’, a souligné docteur Thiam.