Nioro, 11 mai (APS) - L’ONG Plan-International a mis à la disposition de l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF) du département de Nioro un lot de 20 000 masques et 173 lave-mains afin d’aborder dans les meilleures conditions la prochaine rentrée scolaire.



’’Ce dispositif permettra de renforcer celui mis à notre disposition par l’Etat du Sénégal mais aussi les autres partenaires’’, a souligné Baba Thiam, Inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) du département de Nioro.



Il a salué la contribution de Plan-International à la bonne marche du secteur de l’éducation et de la santé, ’’deux secteurs qui vont ensemble’’, selon lui.



’’Ce don est un appui pour le respect des mesures barrières en vue de la reprise des cours’’, a t-il dit, assurant que cet appui ira aux ayants-droit et que le moment venu, ’’un compte-rendu sera fait’’ à Plan et aux autres partenaires.



Quant à Pape Sidy Diop, Directeur de l’antenne régionale de l’ONG, il a affirmé que ce don est évalué à 13 890 000 F CFA constitue une ’’contribution’’ pour une ’’rentrée réussie’’.



’’Plan est avec le gouvernement du Sénégal pour accompagner les élèves et assurer leur sécurité dans ce contexte de pandémie de la Covi-19’’, a t-il déclaré.



En plus de ce don, Plan International va organiser des émissions de sensibilisation et des spots publicitaires dans les radios sur le respect des mesures barrières, a dit M. Diop.



