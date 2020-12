Dakar, 24 déc (APS) - Le gouverneur de Dakar rappelle dans un communiqué qu’il a été demandé à la Police et à la Gendarmerie de ‘’veiller à l’application rigoureuse’’ des mesures prises pour limiter la propagation du Covid-19, parmi lesquelles ‘’la surveillance systématique des plages et des autres espaces concernés’’.

Al Hassan Sall affirme que ‘’face à la courbe de progression préoccupante du Covid-19 dans la région’’ de Dakar, ‘’le respect des mesures barrières reste une impérieuse nécessité’’.

‘’A cet effet, la Police et la Gendarmerie ont reçu [la consigne] de veiller à l’application rigoureuse des décisions prises par les autorités pour lutter contre la propagation de la pandémie’’ de coronavirus, peut-t-on lire dans le communiqué.

Le gouverneur cite, parmi ces mesures, ‘’la surveillance systématique des plages et des autres espaces concernés, pour faire respecter l’interdiction des rassemblements’’, ainsi que ‘’l’intensification des opérations de contrôle du port de masque dans les services publics et privés, dans les lieux de commerce et les moyens de transport public’’.

S’y ajoute ‘’le contrôle des débits de boissons, pour y faire respecter, d’une part, l’heure de fermeture édictée, et d’autre part, les mesures barrières et autres restrictions’’.