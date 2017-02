Dakar, 29 jan (APS) - Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Awa Marie Coll Seck préside, lundi à 9h au King Fahd Palace, la réunion du comité interne de suivi du Plan national de développement sanitaire (Cis/PNDS), annonce un communiqué transmis à l’APS.









Le comité interne de suivi du Plan national de développement sanitaire est un cadre de concertation et de coordination entre les acteurs du ministère de la Santé et de l’Action sociale, informe la source.

Elle ajoute que le comité qui se réunit tous les semestres est une fois sur deux élargi aux partenaires au développement, aux ministères sectoriels (Economie, Femme, Décentralisation), à l’Union des Associations des Elus locaux (UAEL) et aux ONG.

Durant ces deux jours, les communications porteront entre autres sur :"La CMU, vers l’objectif de 75%. Quels défis avant l’échéance de fin 2017 ?" ; "La carte sanitaire, où en sommes-nous ?" ; "Le rapport de la situation de la mortalité maternelle au Sénégal en 2015" et "Le processus d’élaboration de la stratégie nationale de financement de la santé".

A cette occasion, le ministre de la Santé et de l’Action sociale fera le point avec la presse sur les derniers développements concernant l’appareil de radiothérapie de l’Hôpital Aristide Le Dantec, indique le communiqué.