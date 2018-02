Saint-Louis, 26 fév (APS) - Le médecin-chef de la région médicale de Saint-Louis, Dr Seynabou Ndiaye a indiqué, lundi, que 80% des recommandations pour le renforcement du système de santé ont été mises en oeuvre.







"80% des recommandations émises dans le cadre du renforcement du système de santé de la région ont été mises en œuvre, avec le recrutement et l’affectation de nouveaux prestataires dans la région" a soutenu Dr Seynabou Ndiaye.





Le médecin-chef de région s’exprimait lors de la présentation de la Revue annuelle conjointe (RAC) 2017 présidée par le gouverneur Alioune Aïdara Niang, en présence des médecins des districts sanitaires de Podor, Dagana et des chefs de services.





Elle a salué la dotation de 14 nouvelles ambulances médicalisées, l’acquisition de 5 véhicules pour les districts sanitaires, la disponibilité du budget de fonctionnement pour les services, ainsi que l’existence de besoins en ressources humaines et infrastructures bien identifiées.



Dr Seynabou Ndiaye a laissé noter que la région qui est dotée de 3 hôpitaux, 12 centres de santé et 37 postes de santé a besoin de renforcer sa carte sanitaire.



Elle a fait part de la nécessité d’enrichir Saint-Louis de 10 médecins, 30 sage-femmes et 20 infirmiers.