Saint-Louis, 9 fév (APS) – Plus 500 personnes ont bénéficié de consultations médicales gratuites et ont reçu des médicaments, dimanche, à Saint-Louis (nord), grâce à l’Association des enfants de troupe (AET), a constaté l’APS.

Une conférence sur ‘’la santé nutritionnelle’’ leur a été donnée par la nutritionniste et diététicienne Binetou Cheikh Seck, pour les aider à équilibrer leur alimentation et à éviter le diabète et les maladies cardiovasculaires.

La spécialiste leur a donné des conseils pour les aider à avoir une alimentation saine et à vivre en bonne santé.

Selon Binetou Cheikh Seck, la ville de Saint-Louis est confrontée à de nombreux cas d’obésité et d’hypertension artérielle.

Les bénéficiaires des consultations médicales de l’AET ont également été informés des critères d’adhésion aux mutuelles de santé, afin de bénéficier d’une couverture médicale universelle.