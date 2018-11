Saint-Louis, 1er nov (APS) - La région médicale de Saint-Louis (nord) a célébré mercredi la Journée mondiale dédiée au lavage des mains par une sensibilisation des populations déplacées de la Langue de Barbarie sur l’importance de se laver les mains avec du savon afin de se prémunir de certaines maladies.



Il s’agit notamment des personnes recasées au quartier de Khar Yalla après avoir été contraintes de quitter leurs maisons endommagées par l’érosion côtière et l’avancée de la mer.



‘’Le lavage des mains par l’eau et le savon est un geste simple, qui permet de protéger contre les maladies transmises par les microbes’’, a ainsi souligné Mamadou Dème, responsable du Bureau régional de l’immunisation et de la surveillance épidémiologique de Saint-Louis, lors d’une séance de sensibilisation



Le médecin a également promis d’étendre cette sensibilisation dans les établissements scolaires et les différents quartiers de la ville, pour inciter les enfants et adultes à adopter le reflexe systématique du lavage des mains avec du savon.



BD/AKS/ASG