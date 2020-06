Saint-Louis, 14 juin (APS) - Un nouveau cas de coronavirus a été déclaré ce dimanche à Saint-Louis, un homme d’une trentaine d’années arrivé vendredi dans la capitale du nord en provenance de Dakar, a appris l’APS de source médicale.



L’homme a foulé le sol sénégalais mercredi par l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (IABD) où il a fait l’objet de prélèvement. Vendredi, il est arrivé à Saint-Louis avec cinq autres personnes. Ils n’ont pas eu le temps de fréquenter des familles, a expliqué le chef du Bureau régional de l’éducation et de l’information pour la santé.



S’exprimant lors d’un point de presse, Abdourahmane Traoré a assuré que le cas positif importé de Dakar a été transféré au centre de traitement épidémiologique de l’hôpital régional de Saint-Louis, pour une prise en charge, tandis que les 5 autres contacts, ont été isolés, après un prélèvement dont les résultats sont attendus dans les 48 heures.



Le responsable de la région médicale de Saint-Louis a fait savoir que les investigations menées par les services sanitaires ont permis d’identifier 8 autres contacts.



‘’Leurs prélèvements ont été acheminés à Dakar et les résultats sont attendus dans les 48 heures’’, a-t-il précisé.



Deux cas sont actuellement pris en charge au centre de traitement épidémiologique de Saint Louis. L’un a été détecté dans le district sanitaire de Richard-Toll et l’autre est un cas importé, selon les autorités sanitaires.



BD/AKS