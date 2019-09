Sédhiou, 12 sept (APS) – La caravane ‘’Jog Jotna’’ a sillonné les communes de Sédhiou, Bambali et Médina Wandifa pour sensibiliser les jeunes sur la santé de la reproduction.

Cette caravane est organisée par les centres conseils adolescents de Bakel, Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Dans la région de Sédhiou, son passage a permis de sensibiliser partout sur les dangers des mariages et grossesses précoces, les infections sexuellement transmissibles (IST), le sida, etc.

"Nous remercions les coordinateurs des autres centres conseils ados pour cette belle initiative pour lutter contre ces fléaux basés sur le genre’’, a déclaré Assane Diop, coordinateur du centre conseils pour adolescents de Sédhiou.

Assane Diop, qui se trouve par ailleurs être le directeur du Centre départemental d’éducation populaire et sportive (CDEPS) de Sédhiou, a rappelé que les centres de conseils pour adolescents ont pour mission de ‘’promouvoir la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes du pays".

Selon lui, les résultats obtenus lors de cette caravane ‘’sont satisfaisants’’, et une bonne partie de la population a été touchée par les séances de consultations médicales et de dépistage, organisées à Bambaly et Médina Wandifa.

‘’C’est une satisfaction pour nous les acteurs de voir la population adhérer à nos activités’’, a ajouté le coordonnateur du centre ados de Sédhiou.