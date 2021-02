Sédhiou, 25 fév (APS) - Le gouverneur de Sédhiou (sud), Papa Demba Diallo, s’est fait vacciner contre le covid-19, jeudi, lors du lancement officiel de la campagne de vaccination après la réception de 3351 doses du vaccin de la firme chinoise Sinopharm destinées à la région, a constaté l’APS.

La cérémonie a réuni toutes les autorités étatiques, les acteurs de la santé et la population de Sédhiou pour démarrer la campagne de vaccination dans toute l’étendue régionale.

A la suite du gouverneur, une dizaine de personnes ont reçu leur première dose du vaccin lors de cette cérémonie organisée à la Chambres des métiers de Sédhiou. Elles devront prendre la seconde dose dans les prochains jours, selon les organisateurs.

"La cible prioritaire pour cette campagne, c’est le personnel de santé de qui est en première ligne" dans la lutte contre le Covid-19, et "les personnes vivant avec des comorbidités et celles ayant plus de 60 ans", a expliqué le gouverneur Diallo.

Le chef de l’exécutif régional a par ailleurs invité à la poursuite du respect des mesures barrières pour rompre la chaîne de transmission de la maladie.

"La vaccination est une chose mais le respect des mesures barrières est une chose fondamentale", a-t-il ajouté.

Une large campagne de communication et l’implication de toute la communauté sont prévues par le comité en charge du bon déroulement de la campagne de vaccination dans la région de Sédhiou.

