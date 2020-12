Sédhiou, 24 déc (APS) - Un comité régional de développement (CRD) sur la santé de la mère et du nouveau-né a réuni jeudi à Sédhiou (sud) les techniciens de santé et les autorités administratives, pour capitaliser les résultats du projet "Diatigué" ou "placement de femmes enceintes vulnérables en famille hôte" et projeter sur les perspectives, a constaté l’APS.



Le CRD portait négalement sur les perspectives de ce projet mis en place par la région médicale de Sédhiou et l’UNFP, le Fonds des nations-unies pour la population.

Dans le cadre de la prise en charge des femmes en état de grossesse résidentes dans des localités très reculées, le projet "Diatigué" vise à conjuguer les efforts du personnel sanitaire et des "Bajenu Gox" concernés par le programme en vue d’assurer la santé de la mère et du nouveau-né au niveau de la région.

La région de Sédhiou se trouve très impactée par les mortalités maternelles et infantiles, toujours entraînées par la situation de vulnérabilité de certaines familles. Une situation qui a conduit à la mise en place d’un projet d’appui aux femmes vulnérables en état de grossesse dénommé "Diatigué" ou "placement de femmes enceintes en famille hôte".

Ce projet est bien accueilli et a porté ses fruits, car plus de 100 femmes enceintes placées dans les différentes maisons d’accueil ont pu accoucher sans problèmes majeurs, souligne-t-on.

Infirmiers et "Bajenu Gox’’ ont été primés lors de cet atelier pour encourager les acteurs de la sante et assurer la pérennisation de pareilles actions dans la région.

OB/MD/BK