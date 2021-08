Sédhiou, 18 août (APS) – Le Collectif régional des organisations de la société civile de Sédhiou (sud) a appelé, mercredi, à la nomination rapide d’un nouveau directeur au premier établissement public de santé et à l’affectation de ressources supplémentaires afin de pacifier le climat social et permettre à la structure sanitaire de jouer pleinement son rôle.



’’Nous invitons le gouvernement à nommer en urgence un administrateur des crédits à l’EPS1 et à mettre en place des subventions permettant de payer les salaires et indemnités du personnel’’, a ainsi déclaré Lamine Sané, le coordonnateur régional d’Amnesty international au cours d’un point de presse des organisations régionales de la société civile.



Ces organisations rencontraient les journalistes après avoir fait une médiation entre les travailleurs et les responsables de la structure paralysée dernièrement par un mouvement de grève.



Les travailleurs, affiliés au Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas) et au Syndicat national des travailleurs de la santé (Syntras), déroulent, depuis le 5 août, un plan d’action pour réclamer le paiement d’indemnités et de meilleures conditions de travail.



‘’Ces grèves sont légitimes dans la mesure où le fonctionnement l’établissement est freiné par l’absence d’un directeur, de subventions budgétaires. Ils se justifient également par le fait qu’une partie du personnel est infectée par le nouveau coronavirus en raison du manque d’équipements de protection’’, a ainsi avancé Sané.



Il a assuré que les organisations de la société civile intervenant dans la région de Sédhiou avaient obtenu des travailleurs le gel des grèves à l’EPS 1 de Sédhiou afin de permettre aux populations de continuer à bénéficier des soins.



Le coordonnateur régional d’Amnesty international a déploré le fait que les cas graves de Covid continuaient à être référés à Ziguinchor.



Il a ainsi appelé à l’affectation, dans les meilleurs délais, d’un médecin réanimateur et la mise en service rapide des services d’urgence et d’hospitalisation dans la région.





