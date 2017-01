Syllacounda (Sédhiou), 27 jan (APS) - Le village de Syllacounda (département de Bounkiling) a inauguré jeudi son poste de santé grâce à l’appui de l’ONG"Amref Health Africa" qui soutient les actions de l’Etat dans l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant.

La réalisation de cette infrastructure sanitaire met fin aux difficultés des populations de la trentaine de villages qu’il polarise.

Mais c’est surtout les femmes qui devraient se sentir le plus soulagées. Jusque-là, les femmes enceintes devaient se rendre dans la commune de Dianah Malary, distante de plus de 30 kilomètres, pour des soins ou des consultations prénatales.

La cérémonie d’inauguration a eu lieu en présence des autorités locales, des partenaires au développement et des populations de la zone. Tous ont lancé un ouf de soulagement, estimant qu’avec ce poste de santé, c’est la page sombre des mortalités maternelles et néonatales qui vient d’être tournée.