Dakar, 12 fév (APS) - Le ministre porte-parole du gouvernement et responsable de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) SeydouGuèye a promis, dimanche, de rénover le centre de santé Elisabeth Diouf du quartier dakarois de Gueule-Tapée.









En visite dans la structure de santé, Seydou Guèye a dit sa volonté de doter Elisabeth Diouf de deux nouvelles cabines d’hospitalisation, de reprendre la salle de repos des médecins et de carreler le terre-plein central.



Mettre des carreaux sur cette partie de l’établissement hospitalier va faciliter la circulation des chariots qui transportent les malades et les opérés a dit M. Guèye qui a initié une série d’activités d’assainissement des structures de santé et lieux de culte sur l’axe Médina-Colobane-Gueule-Tapée-Fass.



"Il faut être utile à la communauté en essayant d’intervenir dans des structures qui concernent et accueillent tout le monde" a souligné le responsable politique, accompagné de ses camarades de partis et de nombreuses autres personnes.



Seydou Guèye a indiqué qu’une telle action sera menée à la Médina, puis à la Grande mosquée de Dakar et à celle de Seydou Nourou Tall.