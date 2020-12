Dakar, 23 déc (APS) – L’agence Nationale pour la Couverture Maladie Universelle (ANACMU) organise depuis une semaine, une mission de remise d’équipements nécessaires au déploiement du Système intégré de gestion des informations de la CMU (SIGICMU) aux structures de santé des districts sanitaires pilotes, indique un communiqué transmis à l’APS.

Cette mission organisée à travers sa direction des services d’information, est doublée d’une formation, dispensée aux structures en question, sur le processus de facturation à partir des kits qui leur sont fournis, précise le texte.

"Il s’agit d’apprendre aux postes, centres et établissements publics de santé, à se servir des systèmes d’identification des bénéficiaires et de traitement informatisé des factures du SIGICMU", ajoute la même source.

Le communiqué renseigne que cette phase pilote de déploiement se poursuit présentement en banlieue de Dakar, précisément à Keur Massar et Guédiawaye et à l’intérieur du pays, notamment à Joal, Koungheul, Kaffrine, Birkelane et Malem Hodar.

En tout, ce sont 7 équipes de formateurs qui sont actuellement déployées, en collaboration avec le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, souligne la même source.

L’objectif à terme est d’améliorer le système de facturation de la CMU afin de permettre une bonne identification des bénéficiaires, une digitalisation des factures, ce qui va permettre de raccourcir les délais de traitement et permettre le suivi en temps réels de la facturation, fait-elle savoir.