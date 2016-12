Dakar, 22 déc (APS) - Les patients sénégalais atteints d’une surdité profonde ou sévère pourraient dans un "futur proche’’ en finir avec ce handicap, grâce à la coopération entre l’Hôpital Principal de Dakar et le Groupe Otologico Piacenza, qui ouvre la voie à la pose d’implants cochléaires et à une prise en charge moins onéreuse de la surdité au Sénégal.





En effet, grâce à un protocole de coopération avec le Groupe italien Otologico Piacenza du Professeur Mario Sanna, l’espoir est permis pour les Sénégalais ne pouvant entendre ni parler, souligne un communiqué transmis à l’APS.

Selon le texte, ce projet a été mené pour la partie italienne par Emanuela Todino et pour la partie sénégalaise par le médecin-colonel Bamba Sissokho, otorhinolaryngologiste et chef du département ‘’Tête et Cou’’ de l’Hôpital Principal de Dakar.

D’ailleurs, explique la même source, c’est à l’occasion de la conférence internationale de Piacenza, en Italie, qu’une opération de pose d’implants cochléaires a été menée, le 22 novembre 2016, sur une patiente Sénégalaise du nom de Fama Mbengue, sourde à la naissance, à cause d’une malformation congénitale de l’oreille.

Une opération à laquelle a participé le docteur Bamba Sissokho et qui a été une réussite, explique le communiqué. Le texte indique que le système devrait être activé dans un délai de 30 jours, pour permettre à Fama d’entendre, pour la première fois la voix de sa mère et des autres membres de sa famille.

De même, souligne-t-on encore, Fama Mbengue est la deuxième patiente sénégalaise à recevoir un implant cochléaire, parce que la première patiente est une Saint-Louisienne qui avait été opérée en France.

Le coût global de l’implant cochléaire est estimé à environ 13 millions de francs CFA en France ou au Maroc, précise encore le texte. Le document souligne l’espoir du docteur Sissokho de relever le challenge de voir se réaliser ultérieurement ce type d’intervention à l’Hôpital Principal de Dakar, avec la collaboration du Gruppo Otologico.

L’implant cochléaire est une solution de réhabilitation auditive, dont le fonctionnement est différent d’une aide auditive traditionnelle. Il est conçu pour les adultes et les enfants atteints d’une surdité sévère à totale, et n’ayant pas une compréhension de la parole suffisante avec leurs aides auditives classiques.

Les personnes atteintes d’une surdité sévère à profonde peuvent rapidement se sentir socialement isolées, du fait que leur surdité affecte leur communication et leurs interactions avec les autres.

L’implant cochléaire est une solution de réhabilitation auditive permettant d’accéder au monde du son et, la plupart des utilisateurs d’implants cochléaires entendent suffisamment pour prendre part aux conversations.