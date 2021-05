Thiès, 23 mai (APS) - La ville de Thiès réceptionnera un centre de gériatrie en juillet, a annoncé samedi, le maire de la cité du rail, Talla Sylla.



Thiès étrennera son centre de gériatrie, la deuxième infrastructure du genre dans le pays, après celui de Ouakam, à Dakar, la capitale, a dit le maire, lors d‘une audience publique.



L’édile de Thiès faisait face aux différentes catégories socioprofessionnelles de la ville lors de la 14-ème édition de ses audiences qu’il tient tous les six mois, pour rendre compte de l’état d’avancement et des perspectives de sa gestion à la tête du conseil municipal qu’il dirige depuis 2014.



Selon Talla Sylla cette structure de prise en charge sanitaire des personnes du troisième âge, sera réceptionnée, lors des 7-èmes journées médicales de Thiès, prévues les 30 et 31 juillet.



Ce centre financé par la Fondation Sonatel, offrira un plateau médical de qualité aux personnes du troisième âge.



Une proposition sera faite aussi bien à la fondation qu’au ministère pour que ce centre soit baptisé du nom de Souleymane Kanté, doyen des délégués de quartier de Thiès, a-t-il dit.



Au-delà de la santé, Talla Sylla a dressé, lors de cette rencontre, un bilan jugé satisfaisant par ses partisans, tout en annonçant des actions à venir dans les domaines de la voirie, de l’éclairage public, de l’extension du réseau d’eau potable, de l’environnement, etc.