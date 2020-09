Kaolack, 12 sept (APS) – Le docteur Ibrahima Ndiaye, point focal de la prise en charge du Vih à Kaolack, a souligné la nécessité d’appliquer au combat contre le nouveau coronavirus, les leçons et enseignements tirés de la lutte contre la pandémie du Sénégal.



‘’Les enseignements tirés de la lutte contre le VIH peuvent s’appliquer contre la pandémie de la Covid-19’’, a-t-il dit notamment en faisant une communication lors d’ un atelier de deux jours (les 10 et 11 septembre) de l’Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS) pour un meilleur traitement de l’information liée au Vih Sida.



‘’Au début de la pandémie du coronavirus, les autorités avaient opté pour la médicalisation de la lutte mais très tôt elles ont pris une orientation communautaire. Cela explique les bons résultats engrangés par le Sénégal dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19’’, a-t-il fait valoir.



Le docteur Ndiaye trouve également des similitudes entre les deux maladies, méconnues à leur début.



‘’Au début le VIH faisant l’objet de beaucoup de rumeurs et les malades étaient mal présentés à l’opinion’’, a expliqué M. Ndiaye qui faisant le parallèle avec la Covid 19 décèle des ressemblances dans leurs origines et l’accueil qui leur ont été réservés.



Le journaliste Tidiane Kassé qui assurait une partie de la formation a regretté la stigmatisation dont ont souffert les malades de la Covid 19 pointés du doigt par une frange de la population, les obligeant à adopter un profil bas.



‘’La stigmatisation est tellement importante qu’elle mérite d’être combattue’’, a dit M. Kassé saluant également la communautarisation de la lutte contre la Covid qui, selon lui, ‘’commence à donner des résultats’.



Cet atelier organisé à la clinique communautaire de Ndorong a regroupé des imams, journalistes et communicateurs traditionnels de Nioro, Guinguénéo et Kaolack.



AMD/AKS