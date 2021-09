Dakar, 2 sept (APS) - L’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de se doter d’un nouveau centre destiné à mieux évaluer et répondre aux épidémies et pandémies, suite à la crise sanitaire déclenchée par la COVID-19.



Le centre en question a été inauguré mercredi à Berlin, en Allemagne, a annoncé l’OMS dans un communiqué cité par l’agence Chine nouvelle.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, ce centre réunira divers partenaires dans plusieurs disciplines, afin que les données soient partagées pour le bien commun.

Il vise surtout à aider experts et décideurs du monde entier à prévoir, détecter et évaluer les risques d’épidémie et de pandémie afin qu’ils puissent répondre rapidement aux futures urgences de santé publique.

"Le monde doit être capable de détecter de nouveaux événements à potentiel pandémique et de surveiller les mesures de lutte contre les maladies en temps réel pour créer une gestion efficace des risques de pandémie et d’épidémie", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, cité dans le communiqué.

L’Allemagne a fourni un investissement initial de 100 millions de dollars pour le centre, qui sera dirigé par le docteur Chikwe Ihekweazu, actuellement directeur général du centre nigérian de contrôle des maladies.

Le centre fait partie du Programme d’urgence sanitaire de l’OMS, dirigé par le docteur Michael Ryan.

Il se veut à l’avant-garde de la gestion des risques aigus pour la santé mondiale depuis plus de deux décennies, notamment la pandémie de COVID-19 mais aussi les épidémies d’Ebola et de rougeole.