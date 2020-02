Dakar, 5 janv (APS) – Le docteur Alphonse Faye, urgentiste à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), a souligné la nécessité de dédramatiser le coronavirus, une maladie susceptible d’être contenue en dépit de son potentiel épidémique aux conséquences dévastatrices.



‘’Il faut reconnaitre, de façon grossière, que l’on peut prendre en charge cette maladie comme toute grippe si on respecte certaines règles d’hygiène, on peut vraiment éviter le pire’’ a-t-il soutenu dans un entretien accordé à l’APS.



D’après lui, si on prend le cas de la fièvre à virus Ebola qui avait connu un cas importé au Sénégal, on doit être en mesure de savoir qu’en matière de santé publique, le Sénégal est assez outillé pour prendre en charge l’épidémie du coronavirus.



Il ainsi invité les populations à éviter la stigmatisation afin d’éviter l’installation d’une psychose.



‘’Sachons faire la nuance et également insister sur les règles d’hygiène’’ a encore rappelé le docteur Faye, médecin urgentiste et du travail au Service d’assistance médicale d’urgence (SAMU-national) en service à l’AIBD.



‘’Nous sommes dans une période d’épidémie, il faut éviter de donner la main, se laver les mains après s’être mouché, disposer en permanence d’un mouchoir, à jeter dans une poubelle, chaque fois qu’on se mouche ou se couvrir le nez de son avant-bras en se mouchant’’ a recommandé l’urgentiste.



S’agissant des passagers à l’arrivée, il a indiqué que l’AIBD s’est doté de caméras thermiques qui permettent de voir les niveaux de température des différentes personnes défilant à l’arrivée d’un avion à l’aéroport



‘’Ces personnes, spécifiquement ciblées, sont observées de manière discrètes sans même qu’elles ne s’en rendent compte, par des agents formés pour…’’ a encore relevé Alphonse Faye. Cela, a-t-il confié, veut dire qu’une personne qui descend de l’avion avec une fièvre visualisée par la caméra fera l’objet d’une surveillance particulière.



Il précise qu’en plus de cette fièvre, si cette personne présente d’autres signes en rapport avec le coronavirus, elle va directement être interpellée par l’agent qui l’observe et, lui-même, rendra compte au médecin chef qui, à son tour, fera le nécessaire pour enfin enclencher le dispositif de surveillance.



‘’Maintenant, en fonction du contexte, il peut être décidé par les autorités compétentes la mise en place d’un dispositif de dépistage systématique pour tous les passagers en provenance de pays où le coronavirus est déclaré’’ soutient docteur Faye.



Pour l’urgentiste, il s’agit notamment d’une prise de température, d’un examen pour systématiquement déterminer si la personne présente des signes d’une maladie à potentiel épidémique, dont le coronavirus.



Il a souligné que dès lors qu’un cas suspect est décelé, une fiche de localisation de tous les passagers est distribuée afin de pouvoir les retrouver à tout moment, même lorsqu’ils rentrent chez eux.



‘’Le cas suspect est soumis à un diagnostic biologique pour confirmer ou infirmer son état et, dès que la biologie confirme le cas, toutes les personnes qui avaient été en contact avec lui sont localisées, rappelées et, mises en observation’’ a-t-il assuré.



LTF/AKS