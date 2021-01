Thiès, 23 jan (APS) – L’hôpital régional de Thiès (ouest) a réceptionné samedi un don de 90 lits médicalisés et d’autres équipements d’une valeur estimée à 29 millions de francs CFA par l’association Caridad, le donateur, a constaté l’APS.

Seize fauteuils roulants, trois déambulateurs, des béquilles et 200 téléphones portatifs.



Une sobre cérémonie de réception du matériel s’est déroulée dans l’enceinte de l’hôpital régional de Thiès en présence d’Ayouba Sow, l’un des responsables de Caridad, et de Yankhoba Diattara, vice-président du conseil départemental de Thiès et ministre de l’Economie numérique, d’un adjoint du préfet de Thiès et du directeur l’établissement hospitalier.

Le don a été fait à l’hôpital dans le cadre d’un projet de Caridad baptisé Solidarité santé Sénégal.



Le docteur Alioune Faye, directeur de l’hôpital régional de Thiès, estime que le don arrive à un moment opportun, car coïncidant avec la nouvelle vague de Covid-19.

Le centre de traitement des épidémies (CTE) de l’établissement hospitalier sera réaménagé avec ces équipements, sa capacité d’accueil va passer de 18 à 25 lits dès la semaine prochaine, selon M. Faye.



Yankhoba Diattara a souligné l’importance du don et a rappelé que l’hôpital régional de Thiès reçoit des patients venant des régions de Diourbel, Fatick (centre) et Louga (nord).

‘’C’est par la solidarité (…) que nous parviendrons à vaincre cette pandémie’’, a ajouté M. Diattara.

Il y a sept mois, Caridad avait offert du matériel médical d’une valeur de 98,3 millions de francs CFA à l’hôpital régional de Thiès, ce qui avait facilité l’ouverture du CTE, où sont soignés des patients Covid-19.