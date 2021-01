Nioro, 11 jan (APS) – Le mouvement ’’Domou Nioro’’ (les fils de Nioro) a entamé, lundi, une campagne de sensibilisation sur la pandémie de coronavirus, a constaté l’APS.

’’Cette campagne de sensibilisation vise à donner des conseils aux populations sur les moyens de prévention, à travers les mesures édictées par nos autorités sanitaires et administratives. Nous voulons poser ici un acte citoyen’’, a expliqué le président du mouvement, Mamadou Seck.

Selon lui, ’’l’implication de la jeunesse est très importante dans cette lutte contre la Covid-19 (....)’’, a-t-il ajouté.



Pendant cette campagne de sensibilisation, les responsables du mouvement vont sillonner la commune pour inciter les populations à respecter les mesures d’hygiène édictées par les autorités sanitaires.



’’L’acte posé par le mouvement est un exemple. Et, les membres dudit mouvement sont des références contrairement à d’autres associations qui n’existent que de nom’’, a réagi le préfet du département de Nioro, Abdoul Aziz Diagne.

Le mouvement ’’Domou Nioro’’ qui se veut ’’apolitique et non gouvernemental’’ vise à ’’consolider l’esprit patriotique, la citoyenneté, l’éducation, la valorisation et le développement de la jeunesse nioroise’’, selon son président Mamadou Seck.

Le mouvement a été créé le 22 avril 2020.

Plus de 1.000 masques ont été distribués aux populations de Nioro durant cette première journée de sensibilisation.