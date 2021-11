Diamniadio, 11 nov (APS) - La présidente de l’association Cancer sein Sénégal (ACS2), Mame Diarra Guèye Kébé, a invité, jeudi, à Diamniadio (Rufisque), les acteurs à davantage informer, éduquer et sensibiliser les femmes pour un dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus, dans l’objectif d’assurer une meilleure prise en charge.

"Il faut qu’on éduque, qu’on informe, qu’on sensibilise les femmes, pour qu’elles puissent aller très tôt vers les structures hospitalières pour une meilleure prise en charge. C’est vraiment tout l’intérêt de nos campagnes de sensibilisation", a-t-elle indiqué.

Elle s’exprimait en marge d’une journée de sensibilisation sur ces deux cancers, organisée par les cellules genre et équité des sphères ministérielles de Diamniadio.



Le but est de les mieux faire connaître aux femmes, afin qu’elles soient en mesure de s’auto-dépister.

"Notre rôle et de sensibiliser, soutenir et accompagner les malades. Et, aujourd’hui, de plus en plus de femmes se rendent très tôt auprès de leurs structures de santé pour se faire dépister", s’est félicitée Mme Kébé.

"Quand nous connaissons une maladie, cela nous permet de mieux lutter contre elle. Cette connaissance de la maladie, nous facilite beaucoup de choses et nous permet d’avoir moins de stress", a-t-elle poursuivi.

Des spécialistes de ces deux cancers ainsi que des femmes ont pris part à cette rencontre tenue dans les locaux du ministère du Développement communautaire, à Diamniadio.