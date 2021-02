Nioro (Kaolack), 20 fév (APS) - Le mouvement "Domou Nioro’’ (les fils de Nioro en wolof) a promis, samedi, de s’impliquer dans la sensibilisation des populations de ce département, afin de les convaincre d’accepter de se faire vacciner contre le nouveau coronavirus.



Le mouvement ‘’Domou Nioro’’ en a pris l’engagement dans le cadre d’une campagne de sensibilisation sur la pandémie de Covid-19.

‘’Nous invitons les autorités compétentes à des séances d’explication et de sensibilisation des populations afin de les inciter à s’approprier le vaccin contre le Covid-19. En tant que représentant des jeunes, le mouvement +Domou Nioro+ va descendre sur le terrain pour une sensibilisation des populations afin qu’elles soient dans les dispositions d’être vaccinées contre la maladie du coronavirus’’, a promis le président du mouvement, Mamadou Ndiaye Seck.

‘’Nous sommes très touchés à chaque fois que nous entendons ou voyons le nom de Nioro sur la revue journalière du coronavirus. Et nous avons jugé nécessaire de nous déployer corps et âme, pour que notre localité ne figure plus sur la liste des localités citées dans cette pandémie’’, a encore expliqué M. Seck.



Il a précisé que la campagne de sensibilisation, qui est en train d’être déroulée, ‘’vise à donner des conseils aux populations sur les moyens de prévention, à travers les mesures édictées par nos autorités sanitaires et administratives’’.

Lors de cette deuxième phase de la campagne de sensibilisation, les responsables du mouvement ont sillonné la commune pour inciter les populations à respecter les mesures d’hygiène édictées par les autorités sanitaires.

Ils ont profité de l’occasion pour distribuer 2.000 masques aux populations de Nioro.

Le mouvement "Domou Nioro’’, qui se veut ’’apolitique’’, vise à "consolider l’esprit patriotique, la citoyenneté, l’éducation, la valorisation et le développement de la jeunesse nioroise’’, selon son président Mamadou Ndiaye Seck. Le mouvement a été créé le 22 avril 2020.