Dakar, 14 jan (APS) - Le président de la République, Macky Sall, a exprimé vendredi le voeu de voir le Sénégal éradiquer la transmission-mère enfant du VIH, s’engageant à promouvoir le Plan d’urgence de rattrapage pour accélérer la riposte au VIH en Afrique occidentale et centrale.

‘’Nous voulons que le Sénégal soit compté au nombre des pays qui ont complètement éliminé la transmission du VIH de la mère à l’enfant’’, a-t-il déclaré. Il recevait en audience le directeur régional de l’ONUSIDA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Dr Djibril Diallo, ‘’ porteur d’un message du directeur exécutif de l’ONUSIDA, Michel Sidibé’’.

Selon un communiqué d’ONUSIDA, ‘’les discussions entre les deux hommes ont porté principalement sur le +Plan d’urgence de rattrapage pour accélérer la riposte au VIH en Afrique occidentale et centrale+’’.

Ce plan vise à ‘’multiplier par trois le taux de mise sous traitement des personnes vivant avec le VIH dans les trois prochaines années en vue de l’atteinte de l’objectif mondial de mettre fin à l’épidémie d’ici 2030’’.

‘’Le Président Sall s’est engagé, en tant que champion du plan d’urgence à le promouvoir au niveau des 25 Etats de la CEDEAO et de la CEEAC, y compris le Sénégal’’, souligne le communiqué.

Il signale qu’’’en Afrique de l’Ouest et du Centre, 6.5 millions de personnes sont infectées par le VIH/sida et 4,7 millions d’entre elles n’ont pas accès au traitement antirétroviral’’. Parmi ces dernières, ‘’1,3 millions sont déjà dépistées’’.

‘’En traitant ces personnes, souligne l’ONUSIDA, on enlève rapidement une source importante de nouvelles infections.’’

Pour le Dr Djibril Diallo, ‘’le Sénégal est un partenaire clé qui n’a pas hésité en novembre dernier aux Nations Unies, à attirer l’attention de la communauté internationale sur la Résolution 1983 du Conseil de sécurité, pour rappeler que le sida fait aussi des ravages dans les zones de conflit’’.

Ce plan d’urgence de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ‘’est la concrétisation de l’engagement que les pays africains ont pris lors de la réunion de haut niveau qui s’est tenue à New York en juin dernier’’. Il ‘’s’articule autour de cinq axes principaux : politique, partenariat , programmatique, financier et enfin communication’’.

La mise en œuvre efficiente dans chacun de ces axes repose sur un partenariat fort avec les gouvernements, la société civile, les entités régionales (CEDEAO et CEEAC), les partenaires et l’ONUSIDA.

Tous les efforts sont déployés pour déjà mettre en œuvre le Plan d’urgence de rattrapage pour accélérer la riposte au VIH en Afrique occidentale et centrale. Ce plan sera officiellement lancé lors du prochain sommet du NEPAD par le Président Macky Sall.