Thiès, 24jan (APS) - Le vice-président du conseil départemental de Thiès, par ailleurs ministre de l’Economie numérique, Yankhoba Diattara annonce dans les prochains jours un "deuxième assaut" contre le Covid-19 dans cette région.



"Thiès va lancer dans les prochains jours le deuxième assaut de la deuxième vague", a-t-il dit samedi lors d’une cérémonie de remise d’un don de matériel médical offert à l’Hôpital régional de Thiès par Caridad du Gâtinais.

Cette association française, de concert avec le conseil départemental de Thiès et des partenaires basés en France, travaille depuis trois ans sur un projet dénommé Solidarité santé Sénégal (3S).

La deuxième vague du Covid-19 "mérite une plus grande attention, une plus grande mobilisation", et le conseil départemental de Thiès "est prêt à se mobiliser" avec les autorités administratives et sanitaires, pour faire face à ce regain d’intensité de la pandémie, a déclaré Yankhoba Diattara.

Pour ce faire, le conseil départemental va investir dans ses actions de lutte "plus que l’enveloppe de 150 millions" de FCFA dégagée contre la première vague, a-t-il assuré.

La décision du chef de l’Etat de mettre le fonds minier à la disposition des collectivités territoriales, ainsi que l’augmentation du fonds de dotation et du fonds de concours, donnera plus de moyens aux collectivités, a-t-il dit.

Se disant convaincu que "c’est par l’engagement communautaire qu’on va vaincre la pandémie", le président du conseil départemental a lancé un appel aux organisations communautaires de base (OCB), aux associations sportives et culturelles (ASC) ainsi qu’aux délégués de quartier pour une unité d’action, en vue d’une prise en charge "plus correcte" de la pandémie.