Ziguinchor, 18 Oct (APS) – Les autorités administratives et locales, les services techniques et les acteurs sanitaires échangent sur les préparatifs de la journée mondiale du diabète prévue la 14 novembre prochain et dont Ziguinchor (sud) va abriter la manifestation nationale, a appris l’APS.



"Nous sommes en train d’élaborer avec l’Association régionale des personnes diabétiques les préparatifs de la journée mondiale du diabète que va abriter Ziguinchor. Nous attendons la contribution de tous les acteurs de la santé, des entreprises locales, des services techniques et des ONG", a expliqué l’adjoint au gouverneur chargé du développement Latyr Ndiaye.

Il s’exprimait, mardi, au sortir d’un Comité régional de développement (CRD) sur les préparatifs de cette journée prévue le 14 novembre prochain à Ziguinchor. L’Association des personnes diabétiques, la région médicale, des partenaires de la santé, des ONG et autres structures techniques ont pris part à cette rencontre.

Il a été retenu en présence de plusieurs acteurs la "mobilisation de tous" pour mener une "vaste campagne" de sensibilisation d’information des populations sur le diabète qui est un "véritable fléau, un vrai problème de santé publique", a dit M. Ndiaye.

"Cette sensibilisation est fondamentale dans la lutte et dans la prévention de cette maladie (…). Plus de 400 000 diabétiques sont enregistrés au Sénégal où l’on comptabilise plus de 2500 nouveaux cas tous les mois", selon Babacar Wade, président de l’Association régionale des personnes diabétiques de Ziguinchor.

Malgré l’inexistence de statistiques fiables, M. Wade a estimé à "environ 5000" les personnes atteintes de diabète à Ziguinchor.



"Rien que dans notre association, nous comptabilisons plus de 1000 membres", a souligné Babacar Wade.