Ziguinchor, 1er fév (APS) - L’hôpital de la Paix, l’une des principales structures de soins de la région de Ziguinchor (sud) souffre d’un manque d’équipements, a dénoncé mercredi le porte-parole de l’intersyndicale des travailleurs, Bakary Diémé.



Le syndicaliste a également déploré le retard dans le paiement des primes et le non versement des cotisations à l’IPRES.

Inauguré en février 2015 par le président de la République Macky Sall, l’hôpital de la Paix a été créé par les autorités dans le but de renforcer les infrastructures sanitaires de la région de Ziguinchor.



Après deux ans de fonctionnement, les travailleurs ont initié mercredi leur première assemblée générale pour lister les contraintes qui plombent sa bonne marche.

"Depuis deux ans, nous vivons plusieurs difficultés qui se résument à la non livraison des fournisseurs, à un sous-équipement des services, à un manque de matériels dans les laboratoires et services d’analyse, le non paiement des indemnités, entre autres", a expliqué M. Diémé.

Au cours de cette première assemblée générale des travailleurs, Bakary Diémé, par ailleurs secrétaire général de la section locale du Syndicat des travailleurs de la santé (SYNTRAS), a signalé aussi le non versement de plusieurs mois de cotisation aux institutions spécialisées, le non paiement des salaires des femmes de ménage et le déficit en équipements.

"Depuis trois mois, les femmes de ménage n’ont pas perçu leur salaire, sans compter qu’aucun contractuel de l’hôpital n’est encore enregistré à l’IPRES. Il s’y ajoute que nous ne disposons que d’une ambulance pour l’évacuation des malades", a insisté Bakary Diémé.

En réponse à la sortie des travailleurs, le directeur de l’hôpital de la Paix, Fadel Sarr, a estimé que "de gros efforts ont été consentis par l’Etat pour accompagner l’établissement avec l’acquisition récente de plusieurs appareils".

"Dans le domaine de la politique sociale, nous avons déjà débuté la procédure d’adhésion aux institutions de prévoyance comme l’IPRES et la caisse de sécurité sociale. Nous sommes en attente de recevoir notre numéro d’adhésion pour procéder aux versements", a assuré M. Sarr.

Face à la menace de grève brandie par les travailleurs, le directeur de l’hôpital de la Paix s’est dit ouvert "au dialogue et à la discussion pour trouver ensemble les solutions idoines".