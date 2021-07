Dakar, 30 juil (APS) - Au total, 15 050 familles sénégalaises ont bénéficié de l’opération Tabaski initiée par la Fondation Diyanet Vakfi du gouvernement turc, a t-on appris vendredi à Dakar.



’’15 050 familles sénégalaises ont bénéficié de l’opération Tabaski initiée par la Fondation Diyanet Vakfi du gouvernement turc destinée à appuyer des ménages afin de leur permettre de fêter l’Aid El Kabir dans de bonnes conditions’’, a indiqué le Directeur de la Fondation islamique pour le développement et l’éducation au Sénégal.



Docteur Mouhamed Seydou Bâ, représentant de la fondation turque au Sénégal, intervenait, vendredi, lors du point de presse-bilan de cette opération qui a aussi touché 300 000 personnes.



La distribution de ces aides s’est déroulée avec l’aide de l’administration territoriale et les ministères de la Santé et de l’Elevage, selon lui, précisant que 2 500 bœufs ont été tués dans le cadre de cette opération.



’’Nous avons sillonné les 13 régions sur les 14. Nous n’avons pas pu aller dans le sud, pour des problèmes techniques’’, a laissé entendre le représentant de la fondation turque au Sénégal.



D’autres actions ont été également menées en marge de cette opération qui dure depuis 12 ans, notamment la construction de 6 forages inaugurés à Podor, Mbour, Keur Massar et Matam, sur un total de 16 ouvrages hydrauliques, a souligné le Dr Bâ.



La Fondation prévoit aussi de réaliser des projets dans le domaine de la santé et de l’éducation, a t-il fait part, ajoutant que ’’des bourses seront octroyées à des jeunes, de même que des prêts pour des femmes avec des remboursements sans intérêts’’.



L’opération tabaski 2021 a été réalisée dans 70 pays à travers le monde, touchant 15 millions de familles, selon le Directeur du Forum islamique pour le Développement et l’éducation au Sénégal.



Dans la sous-région, en plus du Sénégal, la Fondation a appuyé des familles en Gambie, en Guinée et en Sierra Léone.