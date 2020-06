Thiomby (Kaolack), 16 juin (APS) - La commune de Thiomby a une réserve 8000 tonnes de riz permettant de venir en appui aux populations non prises en compte dans la distribution de l’aide alimentaire d’urgence dégagée par l’Etat pour atténuer les effets de la Covid-19, a affirmé son premier adjoint au maire Mamadou Sarr.



Il s’exprimait devant la presse à l’occasion du lancement ce mardi de l’opération de distribution de cette aide d’urgence qui devra toucher 1120 ménages qui recevront un kit alimentaire composé de 100 kg de riz, 10 litres d’huile, 10 kg de pâtes et dix kg de sucre.



’’Dans notre commune, nous avons comme objectif de toucher toutes les populations ainsi nous lançons un appel aux bonnes volontés pour une contribution en vivres’’, a dit M. Sarr pour qui ‘’cette aide en période de soudure vient à son heure’’.



Le retard noté dans la distribution de cette aide est du au travail de vérification des listes marqué par la présence de doublons et de fonctionnaires qui n’ont pas droit à cet appui destiné aux populations démunies, a expliqué le premier adjoint au maire.



Selon M. Sarr qui remercie le président de la République pour cette aide qui vient à son heure, ’’la distribution va se faire village par village et après Thiomby, les autres vont suivre les jours à venir’’.



’’Dans la zone rurale nous savons qu’en période d’hivernage il y’a ce qu’on appelle la période de soudure donc si à cette période là le président donne du riz du mil des vivres à la population. Nous ne pouvons que le remercier’’, ajoute-t-il.



’’Beaucoup de personnes étaient sceptiques à l’idée de réaliser ce projet mais aujourd’hui cela est une réalité à Thiomby’’, a t-il dit.



