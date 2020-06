Kaffrine, 16 juin (APS) – Le gouverneur de Kaffrine, William Manel, a soutenu mardi que 99 % de l’aide alimentaire d’urgence sont parvenues à leurs ayants-droit dans cette région du centre du Sénégal.



‘’Nous sommes à plus de 99% de taux de distribution. Cela montre que des efforts ont été faits pour que les 39 004 ménages ciblés et retenus reçoivent leurs kits alimentaires. Des efforts consentis par l’ensemble des acteurs de la région pour avoir ces indicateurs très favorables’’, a dit le chef de l’exécutif régional.



William Manel s’exprimait en marge d’une visite de terrain du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte aux effets du Covid-19, dans la région de Kaffrine.



‘’Par rapport à l’aliment de bétail, nous sommes à un taux de plus 97% s’agissant de la distribution des 1.000 tonnes avons reçues dans la région’’, a aussi fait savoir le gouverneur.



Il a rappelé que d’autres investissements sont également prévus dans la région de Kaffrine dans le secteur des transports par exemple où 28 millions de frs CFA sont prévus pour la région.



‘’Les formalités sont en train d’être faites pour que très rapidement nous rentrions en possession de ce fonds pour appuyer les gares routières’’, a indiqué William Manel.



Il a assuré que des efforts étaient en train d’être faits dans le secteur de la pêche dans la région de Kaffrine. ‘’Cela est également valable pour les acteurs culturels et d’autres secteurs de la région’’, a-t-il fait savoir.



