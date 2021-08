Dakar, 14 août (APS) - Le journaliste Abdoulaye Thiam a été réélu samedi président de l’Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) pour un deuxième mandat de quatre ans.



M. Thiam, rédacteur en chef de Sud quotidien (privé), a été élu par acclamation lors d’une assemblée générale de renouvellement des instances de l’ANPS.

Le président sortant était le seul candidat en lice. Abdoulaye Thiam avait été porté à la tête de l’ANPS pourla première fois en 2017.



Le président de l’ANPS a proposé une liste de 25 personnes pour former le comité exécutif de cette instance créée en 1970 et qui regroupe les journalistes et techniciens sportifs du Sénégal.

L’ANPS assiste les reporters de médias sénégalais à l’occasion de grands évènements sportifs mondiaux ou continentaux.

Des "maisons de la presse" sont installées durant ces compétitions pour permettre à reporters sénégalais à l’étranger de faire leur travail dans les meilleures conditions possibles.